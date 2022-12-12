Происшествия 12 декабря 2022, 12:55 Рэпера Oxxxymiron оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео с дискредитацией ВС РФ Ленинский суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 45 тысяч за дискредитацию ВС РФ РИА «Новости»

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Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron)* заплатит штраф в 45 тысяч рублей за видео с дискредитацией ВС России. Решение вынес Ленинский районный суд Петербурга, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

В день начала спецоперации России на Украине рэпер разместил на своей странице во «ВКонтакте» трансляцию, начинающуюся со слов «Всем привет из Питера». Запись провисела в общем доступе до 19 сентября. Суд привлек музыканта к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Максимальная санкция по статье для физических лиц — штраф на 50 тысяч рублей.

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Кроме того, ранее писали «Известия», в отношении Oxxxymiron* возбудили административное дело за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ). Поводом стала песня «Ойда». По этой статье рэперу грозит уже до 100 тысяч рублей штрафа.

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* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.