Россиянам рассказали, как добиться ремонта текущей крыши

Весной для жителей верхних этажей домов наступает невеселая пора. Из-за тающего снега и не слишком хорошей уборки начинают течь крыши. Руководитель практики судебной защиты московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба напомнил «360», что в первую очередь с этой проблемой стоит обращаться в управляющую компанию.

Юрист посоветовал позвонить в экстренные службы — в диспетчерскую коммунальщиков. Ответственность в первую очередь лежит на них.

«УК бывает не в силах произвести капитальный ремонт крыши. Более того, работы, как правило, были проведены средствами фонда капитального ремонта. Необходимо обращаться за гарантийным обязательствами к исполнителю работ», — пояснил Нетреба.

Он также заметил, что существует норматив по чистке плоских крыш. Очистку сливов, например, должны производить в многоэтажных домах любой этажности два раза в год. Даже если застройщик работы выполнил, на коммунальщиках лежит такая обязанность. Никакие принятые на этот счет нормы не изменились. И даже если средств на капремонт нет, работы по устранению всех замечаний в том числе в рамках правил по благоустройству должны быть проведены, а причиненный ущерб — погашен.

«Можно причиненный ущерб возместить. Для этого в судебном порядке проведут экспертизу для определения причин и стоимости. Для данного иска необходимо определить все повреждения и приложить все акты о них, подтверждающие именно течь с крыши», — сказал юрист.

С иском следует обратиться в суд по месту жительства. К нему, по словам Нетребы, также будут применяться правила о защите прав потребителей, а от суммы взыскания виновнику начислят штраф в размере 50%.

О защите прав общедолевого имущества может попросить один истец или инициативная группа, а также председатель ТСЖ и другие пострадавшие лица.

«Могут <…> подать иск о понуждении проведения ремонтных работ. <…> Если УК до этого игнорировала все факты. Суд установит период, сроки работ и обяжет [провести работы]. Можно предъявить неустойку за неисполнение судебного решения», — объяснил адвокат. Сам процесс он назвал несложным, но затянутым. Вопрос в суде будет решаться полгода.

Нетреба заметил, что сейчас можно добиться сокращения сроков капитального ремонта. Для этого потребуется коллективное обращение в органы местного самоуправления. Решение примет специальная комиссия. Такой способ позволит решить проблему без обращения в суд.