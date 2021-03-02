Дом в России превратился в ледяную пещеру. В этом винят самих жильцов

На севере жилой дом зарос настоящими сталактитами. Люди пишут жалобы и обвиняют чиновников в бездействии. Те в ответ напоминают, что именно жильцы довели дом до такого состояния. Пока надежды на переселение нет.

Интернет снова взорвали снимки русской зимы, пусть и в начале марта. В городе Печора, который находится в Республике Коми, подъезд дома №47 на улице Западной зарос ледяными сталактитами. Стены тоже красиво покрыты снежными наростами, хоть билеты продавай. И название уже готово: «Ледяная пещера».

Почти такую же «зимнюю сказку» в нынешнем январе получили жители дома в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа: там тоже подъезд покрылся льдом изнутри, писало РИА «Новости». Но жителям Печоры от такой общности не легче. Тем более что дом со сталактитами оказался «Титаником» — так иногда в народе называют требующие ремонта бараки, которые, несмотря на все проблемы, никак не утонут и в которых еще теплится жизнь.

«Никто ничего не решает. У нас есть и другие общежития такого же формата. Там нет отопления, нет горячей воды. Здание уже достаточно старое, живут там те, кому жить уже негде. Холодно там, люди ходят одетые. Там ведь ничего не меняется уже десятилетиями: подвалы затоплены, туда даже сантехники не заходят», — пояснила «360» местная жительница Татьяна.

В этом общежитии живут и дети, и инвалиды. Никто ничего не делает. Властям это не нужно. Наши мэры меняются как перчатки. Новые хуже предыдущих, а те, в свою очередь, все осуждены за воровство. Город стоит на нефти и газе, а люди в нищете живут Татьяна местная жительница

Насчет руководителей города спорить трудно — один из бывших мэров Печоры, Василий Торлопов, ранее осужденный за вымогательство взяток, обвинялся в присвоении более трех миллионов рублей, сообщило РИА «Новости». Бывшего вице-мэра Печоры Вячеслава Смагина приговорили к году колонии за раскрытие гостайны, писали РБК.

Было время

Сожаления старожилов понятны: Печора была одним из основных транспортных узлов республики, там были собраны водные, железнодорожные и воздушные пути сообщения. В 1974 году здесь стартовала всесоюзная стройка ГРЭС — и Печора стала энергетической столицей Коми АССР.

Но потом пришли 1990-е годы. Крупные предприятия закрылись, и жители стали активно переезжать на южные территории России. Если в 1991 году в городе проживали более 66 тысяч человек, то в 2020 году из них осталось уже немногим больше 38 тысяч.

«У нас винно-водочных магазинов сейчас вдвое больше, чем продуктовых! Сплошная безработица, ничего не работает. Люди бегут отсюда, остаются только те, кому некуда идти», — поясняет Татьяна.

Другая сторона медали

Но есть и другое мнение: жители ледяного «Титаника» и сами не слишком стараются сохранить свой дом. Оказывается, жильцы общежития довольно давно никак не могут выбрать себе управляющую компанию или создать ТСЖ, а обслуживающему их дом ООО «ВМ Кристалл» просто не платят. Как, впрочем, и предыдущим компаниям.

«Сегодня закон обязывает собственников определиться с выбором управления домом. Собственники дома №47 не определились с выбором управления, поэтому администрация муниципального района должна была найти организацию и заключить с ней соглашение на обслуживание», — пояснила начальник Государственной жилищной инспекции Печоры Ирина Сверчкова.

В отличие от договора с УК, в котором целый перечень обязательных работ, в договоре на обслуживание всего шесть пунктов по минимальному тарифу. Но даже по нему жильцы не платят, отметила начальник ГЖИ. К 2 февраля у жильцов накопился долг в 748 тысяч рублей.

Люди не пытаются даже убрать свой мусор, которым щедро забросан первый этаж. И это не новая проблема: и пять лет назад жители дома №47 не утруждали себя выносить мусор на контейнерную площадку и бросали хлам и объедки прямо в подъезде и на лестничных клетках, отметила Сверчкова.

«Все инженерные коммуникации пришли в негодность, требуется капитальный ремонт: трубы, крыша, горячей воды нет — систему разорвало в подвале. Сотрудники „Кристалла“, который их сейчас обслуживает, практически живут в этом доме — то там порвет, то здесь, пытаются хомутами закрыть дыры. Но покупать трубы за свой счет люди не желают. При этом дом неаварийный, люди там живут, просто ни за что не платят. За неуплату им перекрыли подачу газа», — рассказала Ирина Сверчкова.

Куда ни кинь

Конечно, не все жильцы маргиналы, но приличных людей в общежитии меньшинство. И за наплевательское в прямом смысле отношение к дому расплачиваются все, год из года существуя в утлом «Титанике». Засучить рукава и сделать то, что в силах — хотя бы вытряхнуть мусор, — никто из жильцов не торопится. Кому-то все равно, у кого-то нет сил, а некоторые просто не видят смысла, ведь соседи завтра опять набросают, считает чиновница.

Зато застекленные «Кристаллом» окна бьются на следующий же день. И дом на улице Западной не единственный обросший льдом и проблемами. На проспекте Печорском, в самом центре города, стоит такое же общежитие. С такими же жильцами, рассказала начальник ГЖИ.

«Раньше этот дом был ведомственный, от аэропорта. Но сейчас уже нет вахтовиков и дом давно лишился своего статуса. Даже если бы его признали аварийным, людей некуда переселить — нет маневренного фонда. Дома, которые в Москве под реновацию попали, у нас тут самый лучший жилой фонд, обычно здания 1942-48 годов постройки», — пояснила Ирина Сверчкова.

Никому из застройщиков не интересно возводить в Печоре новое жилье, тем более социальное. Обращения в суд не помогают решить проблему, потому что власти не могут достать новый дом, как кролика из шляпы. Да и средства на капитальный ремонт тоже с неба не падают, тем более что новая постройка может оказаться дешевле.