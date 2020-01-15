    15 января 2020, 16:34

    Ректор РГСУ объяснила, почему Путин разрешил студентам изменить направление обучения

    Ольга Ситникова

    Президент России Владимир Путин предложил студентам менять направление обучения после второго курса. Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок пояснила такую инициативу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    С идей о нововведениях в обучении студентов Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию.

    «Президент имел в виду что, поступая на одно направление, ребенок может дополнительно после успешного освоения первых двух лет получить еще и второе направление. Они уже востребованы студентами. Сейчас невозможно иметь законченное образование по одной программе и по дополнительной за счет средств государства», — уточнила Починок.

    Ректор также подчеркнула, что подобные изменения сделают сотрудничество между учебными учреждениями России более тесным.

    «Сейчас эти инструменты будут применяться в рамках сетевого образовательного пространства, потому что вузы очень тесно сотрудничают между собой. Получать одно направление и возможность доучиться в другом университете параллельно — такая возможность будет интересна. Как фактически, этот механизм можно будет организовать, сейчас будет предлагать Министерство науки и высшего образования. Государство будет инвестировать, в том числе, в дополнительную смежную образовательную программу», — заметила Починок.

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