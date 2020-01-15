Ректор РГСУ объяснила, почему Путин разрешил студентам изменить направление обучения

С идей о нововведениях в обучении студентов Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Президент имел в виду что, поступая на одно направление, ребенок может дополнительно после успешного освоения первых двух лет получить еще и второе направление. Они уже востребованы студентами. Сейчас невозможно иметь законченное образование по одной программе и по дополнительной за счет средств государства», — уточнила Починок.

Ректор также подчеркнула, что подобные изменения сделают сотрудничество между учебными учреждениями России более тесным.

«Сейчас эти инструменты будут применяться в рамках сетевого образовательного пространства, потому что вузы очень тесно сотрудничают между собой. Получать одно направление и возможность доучиться в другом университете параллельно — такая возможность будет интересна. Как фактически, этот механизм можно будет организовать, сейчас будет предлагать Министерство науки и высшего образования. Государство будет инвестировать, в том числе, в дополнительную смежную образовательную программу», — заметила Починок.

Ранее Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Редакция сайта 360° выбрала главные моменты речи президента.