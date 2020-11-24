Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировали в России за сутки

За минувшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом в России умер 491 человек. Это максимум с начала пандемии. Об этом сообщил оперштаб.

Медики выявили за сутки 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — на 847 меньше, чем днем раньше. Общее число зафиксированных случаев заражения 2019-nCoV выросло до 2 138 828. Жертвами COVID-19 за все время пандемии стал 37 031 человек.

В течение суток выздоровели 23 226 пациентов. Всего 1 634 671 человек.

Эпицентр разгула нового вируса по-прежнему находится в Москве. Столичные медики выявили 5838 новых случаев болезни. На втором месте опять Санкт-Петербург (+3179), а на третьем — Московская область (+970). В Подмосковье продолжается массовое тестирование жителей на коронавирус. Медики региона провели уже 3 905 211 лабораторных исследований.

Эпидемическая ситуация ухудшилась во всем мире в начале осени. Многие страны повторно ввели ограничения, чтобы обезопасить людей от заражения. В России действует всеобщий масочный режим.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с нового года. Прививка будет необязательной, однако специалисты считают, что только так можно победить пандемию. В России зарегистрировали две вакцины, которые создали в Центре имени Гамалеи и «Векторе».