Массовую вакцинацию от коронавируса в России начнут с 2021 года

Голикова подчеркнула, что массово прививать россиян от COVID-19 планируют с 2021 года. Обязывать к вакцинации никого не собираются.

«Она будет добровольной», — подчеркнула вице-премьер.

В России зарегистрировано два препарата для профилактики SARS-CoV-2. Первым стал «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи. Вторая — вакцина от центра «Вектор», получившая название «ЭпиВакКорона».

Эффективность первого препарата доказана в 92% случаев. Второй планируют запустить в гражданский оборот до конца 2020 года.

Все вакцины внесут в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. В российском правительстве подчеркнули, что они должны быть доступны всем решившимся на прививку.

В РФ, по последним данным, подтвердили 2 138 828 случаев СОVID-19 (+24 326 за последние сутки). Поправился 1 634 671 человек. Врачи не смогли помочь 37 031 пациенту. Из них 491 умер за минувшие сутки.