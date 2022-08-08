Рекордное число мигрантов въехало в РФ

Во втором квартале 2022 года в Россию приехало 3,12 миллиона трудовых мигрантов, что является рекордным квартальным значением за последние шесть лет. Это следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передали в ТАСС.

«Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 миллиона иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 миллиона человек (75%). Это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики с 2017 года», — сообщили в сети.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила мощный приток рабочей силы из-за границы восстановлением допандемийных условий и неожиданно сильным укреплением рубля. Также демонстрирует рост строительная отрасль, а ведь в ней занято значительное число трудовых мигрантов.

В конце июля в Мурино произошла потасовка из-за недоверия местных жителей к мигрантам. По их мнению, жившие в подвале мигранты устроили пожар.