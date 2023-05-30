Общество 30 мая 2023, 08:17 Рекордное число людей на орбите Земли зафиксировали после запуска китайского «Шэньчжоу-16» Новый рекорд: одновременно на орбите Земли оказалось 17 человек Freepik

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Рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей удалось побить после запуска корабля КНР «Шэньчжоу-16». Сейчас в космосе находятся 17 человек. Об этом написало РИА «Новости».

Запуск корабля «Шэньчжоу-16» на ракете «Чанчжэн-2» стартовал в 04:31 по московскому времени 30 мая. Там находятся трое китайских космонавтов, которые летят к орбитальной станции «Тяньгун», на которое уже собрались трое их соотечественников. Сейчас на «Тяньгуне» трудятся Дэн Цинмин, Чжан Лу и Фэй Цзюньлун. К ним присоединились Чжу Янчжу, Цзин Хайпэн и Гуй Хайчао.

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Что касается МКС, там сейчас работают россияне Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, американский астронавт Фрэнк Рубио. Кроме того, в состав миссии Crew-6 вошли астронавты США Вуди Хобург, Стивен Боуэн, представитель ОАЭ Султан Аль-Нейади, российский космонавт Андрей Федяев.

Ветеран космических полетов, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон возглавила частную миссию. С ней в космос прилетели предприниматель и автогонщик Джон Шоффнер, а также первая арабская первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи из Саудовской Аравии и ее соотечественник Али аль-Карни.

Предыдущий рекорд установили осенью позапрошлого года: 16 сентября 2021 года: на орбите одновременно находились 14 лет.