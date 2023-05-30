Мир 30 мая 2023, 06:09 Китай успешно запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции «Тяньгун» РИА «Новости»

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Китай произвел запуск корабля «Шэньчжоу-16» с тремя космонавтами к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Прямая трансляция идет на Центральном телевидении КНР.

Аппарат запустило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в 09:31 по пекинскому времени (04:31 по московскому — прим. ред.) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Известно, что вывод корабля на орбиту осуществляет ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F».

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Как сообщили в управлении, процедура оказалась успешной. Солнечный парус «Шэньчжоу-16» раскрылся, корабль оказался на точно заданной орбите и ведет работу в штатном режиме.

Космонавты пробудут на станции примерно пять месяцев, их возвращение домой запланировано в ноябре текущего года. Управляющий экипажем Цзин Хайпэн уже в четвертый раз отправился в космос. Другие два тайконавта — Гуй Хайчао и Чжу Янчжу впервые оказались в космическом пространстве.

Ранее сообщалось, что Китай запланировал первую высадку своих космонавтов на Луну. Миссию собираются выполнить до 2030 года.