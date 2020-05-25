Рекордное число ипотечных кредитов выдадут в России в 2020 году

По данным Центробанка, российские банки в течение 2019 года в среднем выдавали 25–35 тысяч ипотечных кредитов в месяц. Всего россияне обратились за деньгами в финансовые организации около 400 тысяч раз. В 2020 году дела будут обстоять иначе.

Как рассказали в Минстрое, этот год станет рекордным по числу жилищных займов. Ожидается, что банки выдадут жителям России 640 тысяч кредитов на покупку жилья.

Цели выдачи ипотеки на новое жилье заложили в национальный проект «Жилье и городская среда». Они предусматривают, что в течение четырех лет банки будут выдавать около 1,1 миллиона кредитов ежегодно. Речь идет о средней сумме в размере 88 миллиардов рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% и на вторичный рынок жилья. Пока мера поддержки касается только квартир в новостройках. По его словам, это необходимо, потому что в некоторых регионах новые дома просто не строят.