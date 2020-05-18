Ипотеку в 6,5% предложили распространить и на вторичное жилье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести ипотеку 6,5% и на вторичный рынок жилья. По его словам, в некоторых регионах России мало новых ЖК, поэтому нужно разрешить людям покупать квартиры по льготной ипотеке и в старом жилом фонде.

«Прошу вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья», — говорится в письме депутата министру финансов Антону Силуанову. Документ оказался в распоряжении RT.

По словам Федорова, во многих населенных пунктах и небольших городах попросту нет строительства новых жилых объектов. Поэтому новая программа по льготному кредитованию необходима и на рынке вторичного жилья. Правила выдачи льготного жилищного кредита следует распространить на все регионы, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя, уверен депутат. В этих мегаполисах новостроек хватает.

23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Ее можно будет заключить до 1 ноября. При этом ставка сохранится до окончания срока кредита. На эти цели выделено шесть миллиардов рублей из бюджета страны.

Ранее эксперты заявили, что из-за пандемии объем ипотечного кредитования может упасть на 10% в сравнении с прошлым годом.