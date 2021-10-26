Рекордное число больных COVID-19 погибло за сутки в России

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли 1106 человек. Это самый высокий показатель суточной смертности от ковида с начала пандемии. Всего жертвами заболевания стали 232 775 заразившихся. Об этом сообщил оперативный штаб.

За сутки медики выявили 36 446 новых случаев ковида в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 8 316 019. Выздоровели 26 973 заразившихся, всего — 7 213 584.

Напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где за 24 часа зафиксировали 6074, 2930 и 2735 случаев заражения коронавирусом соответственно. В число регионов с особенно сложной эпидемической ситуацией попала Самарская область, где за сутки заболели 1278 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 12 041 265 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Очередная вспышка коронавируса произошла в России в начале осени. С приходом прохлады медики каждую неделю выявляют рекордное число заболевших и умерших. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян никуда в это время не ездить и побыть дома.