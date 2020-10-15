Рекорд по суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в России

В России за сутки из-за COVID-19 скончались 286 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Всего коронавирус унес жизни 23 491 жителя РФ.

За последние 24 часа подтвердили 13 754 новых случая заболевания в 85 регионах. Из них 24,9% переносят инфекцию бессимптомно. Заболевших уже 1 354 163. Из больниц выписали еще 8392 человека. Поправившихся после СОVID-19 стало 1 048 097.

В Москве заразившихся стало больше на 3942. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. В Санкт-Петербурге их 638, в Московской области — на 439. В первой пятерке регионов по этому показателю остаются Ростовская и Нижегородская области, в каждой из которых у врачей прибавилось по 281 пациенту с коронавирусом.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 15 октября в стране, по данным Роспотребнадзора, провели более 52,2 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки их сделано 478 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 286 630 человек, у которых подозревают коронавирус.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи. Препаратом, получившим название «Спутник V», заинтересовались уже многие страны. Украина решила, что не будет покупать российскую вакцину до окончания испытаний.