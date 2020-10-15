Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса до окончания испытаний

«В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в РФ, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин, достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Но на данный момент даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — заявил Степанов.

Министр добавил, что Украина должна создать собственную вакцину для профилактики COVID-19 и обеспечить всех граждан этим препаратом. У местных производителей есть достаточные мощности, однако им нужен госзаказ на несколько лет.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура призвал власти закупить российскую вакцину сразу, как только она пройдет необходимые испытания. Для государства и каждого чиновника здоровье и жизни граждан должны быть главным приоритетом.