Один из боев Курской битвы реконструировали в Подмосковье

Один из эпизодов битвы на Курской дуге был масштабно реконструирован в подмосковном парке «Патриот».

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В масштабной реконструкции было задействовано до 100 человек пехоты, артиллерийские орудия, танки и самолеты военных времен.

Зрелищное мероприятие «вызвало неподдельный интерес у посетителей всех возрастов», указано в сообщении оборонного ведомства. Сами того не ожидая, посетители парка «стали полноценными участниками событий».

Битва на Курской дуге в июле-августе 1943 года коренным образом повернула ход Великой Отечественной войны. Сражение включает в себя две операции: оборонительную, которая состоялась с 5 по 23 июля, и наступательную — с 12 июля по 23 августа. В этот период было сорвано немецкое наступление и стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии.

6 сентября на соборной площади главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот» прошло единственное представление фестиваля «Спасская башня». В этом году темой фестиваля стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль «Спасская башня — 2020» должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Ежегодное военно-музыкальное мероприятие отменили из-за ситуации с коронавирусом.