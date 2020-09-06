Из-за коронавируса пришлось отменить военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Но участники все же подготовили единственное представление, насладиться которым можно в онлайн-трансляции «360».

В этом году темой фестиваля стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим площадкой для показательного концерта выбрали соборную площадь главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». В прологе представления для зрителей подготовили выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ.

Кроме того, отдельное шоу впервые сделал Показательный оркестр МЧС. На концерте дебютирует Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Зрители смогут увидеть традиционное выступление Центрального военного оркестра Минобороны России и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны. Свой номер продемонстрирует Кремлевская школа верховой езды под выступление Московского казачьего хора. Но это далеко не весь список участников показательного концерта.

Фестиваль «Спасская башня — 2020» должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Ежегодное военно-музыкальное мероприятие отменили из-за ситуации с коронавирусом. Теперь полноценно провести фестиваль планируют с 27 августа по 5 сентября 2021 года.