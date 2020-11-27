От Google потребовали удалить рекламу сайтов наркотиков

Google потребовали удалить рекламу сайтов наркотиков?Роскомнадзор потребовал, чтобы Google удалил рекламу сайтов с контентом о наркотиках. Ведомство уже ограничило доступ к этим ресурсам, сообщила пресс-служба.

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне.com, так и .ru», — пояснила пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что информация о рекламе поступила от «Лиги безопасного интернета». Кроме удаления сайтов, Google попросили проверить работу механизмов премодерации контекстной рекламы. Это необходимо для того, чтобы в поисковике не появлялось ссылок на сайты с запрещенной информацией.

«Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», — заключили в ведомстве.

Ранее Google попал под административное дело Роскомнадзора. Причиной стала запрещенная информация, которую поисковик не удалял из выдачи. За это нарушение компании грозит штраф в размере от полутора до пяти миллионов рублей.