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    17 сентября 2020, 09:00

    Безалкогольного пива стали больше производить в России

    Андрей Иванов

    Российские пивовары с начала года стали производить на 13% больше безалкогольного пенного напитка на фоне развития онлайн-торговли. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Балтика», это рекорд.
    Безалкогольного пива стали больше производить в России

    Вице-президент «Балтики» по маркетингу Екатерина Потокина рассказала изданию, что безалкогольный напиток занимает 2% всего пивного рынка, однако темпы роста продаж такого пива сейчас превышают показатели пенного с градусом. Потокина связала сложившуюся тенденцию с развитием онлайн-торговли в России на фоне пандемии коронавируса.

    Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов заявил, что продажи безалкогольного пива выросли из-за того, что оно стало для многих повседневным напитком из-за отсутствия алкоголя и различных вкусовых добавок. Специалисты считают, что сегодня пивоваренные компании в безалкогольном сегменте конкурируют с производителями лимонадов.

    Ранее «Трезвая Россия» предложила запретить продавать безалкогольное пиво детям, пишет RT. По мнению общественников, несовершеннолетние могут просто привыкнуть ко вкусу пива, что в дальнейшем выльется в пристрастие к спиртному.

    Новости SMI.FM