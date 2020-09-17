Безалкогольного пива стали больше производить в России

Вице-президент «Балтики» по маркетингу Екатерина Потокина рассказала изданию, что безалкогольный напиток занимает 2% всего пивного рынка, однако темпы роста продаж такого пива сейчас превышают показатели пенного с градусом. Потокина связала сложившуюся тенденцию с развитием онлайн-торговли в России на фоне пандемии коронавируса.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов заявил, что продажи безалкогольного пива выросли из-за того, что оно стало для многих повседневным напитком из-за отсутствия алкоголя и различных вкусовых добавок. Специалисты считают, что сегодня пивоваренные компании в безалкогольном сегменте конкурируют с производителями лимонадов.

Ранее «Трезвая Россия» предложила запретить продавать безалкогольное пиво детям, пишет RT. По мнению общественников, несовершеннолетние могут просто привыкнуть ко вкусу пива, что в дальнейшем выльется в пристрастие к спиртному.