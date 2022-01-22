Рейтинг доверия Зюганову и Жириновскому упал

Рейтинг доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за неделю потерял 3%. По данным Всероссийского центра общественного мнения, сейчас политику доверяют 23,2% опрошенных россиян.

Согласно материалам на сайте ВЦИОМ, 0,8% потерял и рейтинг КПРФ. Ее поддерживают 16,6% респондентов. Как отметило Ura.ru, по итогам выборов в Госдуму осенью прошлого года эту партию поддерживало на 2,5% россиян больше.

Рейтинг доверия лидера ЛДПР Владимира Жириновского тоже снизился за неделю. Но падение было меньше — 0,3%. Ему, по согласно информации ВЦИОМ, доверяют 27,5%. А уровень поддержки ЛДПР, наоборот, вырос на 0,3%.

Руководителю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову доверяют 23,5% опрошенных, что на 1,8% меньше, чем неделей ранее. О доверии этой партии заявили 6,6% респондентов.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 31,1% (+0,6 процента за неделю). У «Новых людей» этот показатель составил 7,3% (+0,1% за неделю). Их лидеру Алексею Нечаеву доверяют 7,8% респондентов, что на 0,6% выше показателя недельной давности.