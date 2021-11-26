Эксперты осудили Зюганова за реакцию на ситуацию с Рашкиным и лосем

Глава КПРФ Геннадий Зюганов после снятия неприкосновенности с депутата партии Валерия Рашкина из-за обвинений в незаконной охоте заявил, что дело в политическом давлении на коммунистов. Эксперты в разговоре с «Ридусом» раскритиковали поведение главы коммунистической партии.

«Слова Зюганова — это цирк и позор! Он бы еще сказал, что лось, которого застрелил Рашкин на незаконной охоте, вовсе не лось, а переодетый в кабана провокатор. Просто позор, других слов у меня нет. Есть видеообращение Рашкина, в котором депутат четко сказал, что лося убил именно он», — прокомментировал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт-аналитик Института «Новое общество» кандидат философских наук, политолог Владимир Киреев добавил, что «падение» Рашкина вообще может быть выгодно и самому Зюганову.

«Да, Рашкин стал для многих за последние годы фигурой неудобной и неприятной. Но больше всего Рашкин мешал самому Зюганову. Именно для него он стал наиболее опасной фигурой. Именно Рашкин стал тем, кто начал шатать незыблемое кресло Зюганова, которое он с комфортом занимает тридцать лет. Многие сейчас говорят, в том числе и внутри Компартии, что Рашкин — тот, кто подвинет Зюганова. И Зюганов очень испугался. И вот наконец счастливый день для лидера Компартии — конкурент убран. А еще есть повод громко заявить о давлении власти на коммунистов. Снова оказаться в роли оскорбленного, перевести все стрелки на удобную сторону», — отметил Киреев.