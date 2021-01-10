Рейс Минводы–Сургут был задержан на 14 часов из-за инцидента с птицей

Самолет авиакомпании Utair вылетел из Минеральных Вод с 14-часовой задержкой из-за технической проверки после попадания птицы в лайнер.

«UT-482 Минеральные Воды — Сургут вылетел в 00:37 мск», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Минеральных вод.

Лайнер должен был совершить вылет в субботу, 9 января, в 10:05, уточнила газета «Известия».

Во время выполнения предыдущего рейса в самолет попала птица, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. После этого была проведена техническая проверка.

На время вынужденного ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание, а также размещение в гостинице для тех, кому это было нужно.

3 января стало известно, что рейс «Аэрофлота» 1511 Сургут — Москва задержали как минимум на сутки. Все дело в неисправности самолета. Самолет должен был вылететь из Сургута со 147 пассажирами в Москву в воскресенье, в 04:30 по местному времени. Но рейс был перенесен на понедельник, приблизительное время — 05:50 по местному времени.