Рейс Сургут — Москва задержали на сутки из-за неисправности самолета
В ведомстве отметили, что у самолета Airbus 320 VQB-PY нашли неисправность.
«Причина задержки рейса — техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Самолет должен был вылететь из Сургута со 147 пассажирами в Москву в воскресенье, в 04:30 по местному времени. Но сейчас рейс перенесли на понедельник, приблизительное время — 05:50 по местному времени.
Также в транспортной прокуратуре добавили, что если будут выявлены нарушения воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
В воскресенье днем, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», в московском регионе задержали или отменили 37 рейсов. Больше всего задержанных рейсов — в аэропорту Домодедово, а отмененных — в Шереметьево.