Рейс «Аэрофлота» 1511 Сургут — Москва задержали сегодня как минимум на сутки. Все дело в неисправности самолета. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что у самолета Airbus 320 VQB-PY нашли неисправность.

«Причина задержки рейса — техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Самолет должен был вылететь из Сургута со 147 пассажирами в Москву в воскресенье, в 04:30 по местному времени. Но сейчас рейс перенесли на понедельник, приблизительное время — 05:50 по местному времени.

Также в транспортной прокуратуре добавили, что если будут выявлены нарушения воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

В воскресенье днем, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», в московском регионе задержали или отменили 37 рейсов. Больше всего задержанных рейсов — в аэропорту Домодедово, а отмененных — в Шереметьево.