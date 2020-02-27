«Рейдерский захват, чтобы показать возможности». Как ветеран из Ростова стала невольным участником войны с чиновником

Ростовская пенсионерка лишилась двух телевизоров за чужой долг. К престарелой женщине вломились приставы и вынесли технику. Внучка пострадавшей рассказала «360», что долг на самом деле был ее. Деньги хочет вернуть чиновник, с которым у девушки давний конфликт.

Старушке, у которой отобрали телевизоры, 92 года. Она живет вместе со своей дочерью и, по словам внучки, не всегда может назвать день и число.

«С первого взгляда понятно, что человек недееспособный. <…> Она открыла дверь, потому что не понимает, кто звонит. Как они (приставы — прим. ред.) представились, мы не можем сказать. Они ее как-то обманули, отпихнули, взяли, что видели, и ушли», — рассказала ростовчанка.

Ее бабушка решила, будто имеет дело с грабителями, и закричала. На шум выбежали соседи — они-то и стали свидетелями случившегося.

Внучка пенсионерки уверена: все дело в ее давнем конфликте с мелким полицейским чиновником.

«Просто междоусобная война. Он так себя ведет. И это допустимо. <…> Он стрелял мне по окнам строящегося дома. Строители <…> все обратились с заявлением. Его одноклассник — начальник следственного отдела — дело закрыл за недостаточностью улик», — заявила женщина.

Она пояснила, что раньше была прописана по этому адресу. К тому же против нее «заочным решением суда» выиграли дело о взыскании около 100 тысяч. Чиновник, подчеркнула ростовчанка, воспользовался своими связями, поэтому приставы и нагрянули.

«Они не оставили ни одного документа — просто совершили рейдерский захват, чтобы показать всем возможности заказчика этого дела», — заключила внучка пострадавшей.

Ее мать пожаловалась на действия приставов в прокуратуру. Надзорный орган начал проверку. По словам женщины, недавно приставы вернулись, принесли назад телевизоры и подарили торт.