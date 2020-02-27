Судебные приставы изъяли у 92-летнего ветерана два телевизора в Ростове

Судебный пристав из Ростова г-жа Власова ворвалась в квартиру 92-летней Анны Запорожцевой и изъяла у нее два телевизора за долг внучки, которая по этому адресу давно не проживает.

Как сообщил портал 1Rnd.ru, ветеран тыла и вдова ветерана Великой Отечественной войны практически прикована к постели. Ее дочь в момент появления приставов ненадолго вышла в магазин. Пожилая женщина очень испугалась, и стала звать на помощь. Соседи объяснили приставам, что внучка Анны Петровны по этому адресу давно не живет. Но это их не остановило.

Дочь пенсионерки пояснила, что женщина страдает болезнью Альцгеймера.

«Мама практически все время лежит при включенном телевизоре. Это ее успокаивает, а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения», — рассказала женщина. Она утверждает, что пристав не составила акта описи, и просто вынесла телевизоры вместе с документами.

Внучка Анна Петровны сообщила, что приставам ее новый адрес известен. Она предположила, что, скорее всего, это месть соседа, который служит в транспортной полиции. Она судится с ним много лет из-за забора. По словам внучки пенсионерки, коллега ее оппонента работает в службе безопасности управления судебных приставов Ростовской области. Наверняка он и организовал визит пристава.

Женщины сообщили, что направили жалобу на агрессивное поведение пристава в прокуратуру.

Представитель прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе сообщила изданию «Новые известия», что ведомство организовало проверку правомерности действий службы приставов.

Но там уверяют, что копии исполнительного листа и акты на ответственное хранение были оставлены в квартире пенсионерки. В пресс-службе приставов сообщили, что все происходило в рамках закона, так как прописанная в квартире девушка задолжала 131 тысячу рублей.

«В квартире были оставлены все копии документов и актов. Пенсионерке разъяснили, что внучка должна заплатить этот долг. Теперь бабушке через суд нужно исключить свое имущество из акта описи, который составили приставы», — заверили портал 161.ru приставы.