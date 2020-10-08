Рейд по театрам устроили в Москве в поисках пожилых посетителей

В столичные театры нагрянули сотрудники Объединения административно-технических инспекций и полиция. Они объяснили пожилым любителям сцены, что нужно оставаться дома.

Тех, кто не соблюдает рекомендации московских властей, в театрах оказалось довольно много. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра № 92 о режиме самоизоляции», — рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

С нарушителями провели профилактические беседы и выжали им уведомление о необходимости оставаться дома. Штрафы бабушкам и дедушкам не выписывали.

По словам организаторов рейда, с пожилыми людьми побеседовали в театре «Сатиры» и в «Ленкоме». Сейчас для них в онлайн-формате работают различные кружки и секции проекта «Московское долголетие», в том числе открыто новое направление «Литературная мастерская».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил домашний режим для горожан старше 65 лет. Действовать он будет до 28 октября. Действие социальных карт пенсионеров приостановят.