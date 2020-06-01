Необходимая помощь или причина банкротства. Как новые рекомендации Роспотребнадзора повлияют на ресторанный бизнес

Первый вариант требований к кафе и ресторанам появился в апреле. В новой версии ведомство изменило несколько ключевых пунктов. Роспотребнадзор отказался от поэтапного возобновления работы общепита. На первом этапе предприятия должны были принимать заказы только на доставку, на втором — открывались кафе и рестораны площадью до 50 «квадратов». В новых рекомендациях этапов нет. В документе никак не ограничена и площадь общепита, которые может открыться.

Более мягкие требования относятся и к уборке помещений — если раньше ее рекомендовали проводить каждые два часа, то сейчас будут делать раз в день. При этом необходимо часто дезинфицировать поверхности, которых касаются посетители — дверные ручки, спинки стульев и т. д. Смягчились и правила рассадки — Роспотребнадзор отказался от установки перегородок между местами, но увеличил дистанцию от одного столика до другого с одного до полутора метров.

«Впервые думали вместе с нами»

Ресторатор, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers и российской сети ресторанов «Чайхона № 1» Алексей Васильчук в беседе с «360» отметил, что новые рекомендации ведомства стали первым опытом, когда Роспотребнадзор работал вместе с рестораторами.

Это общее мнение ресторанов и Роспотребнадзора, которое мы совместно с Анной Юрьевной [Поповой] разрабатывали. Это устраивает и рестораны, и ведомство. Это первый такой опыт, когда рестораны и Роспотребнадзор садятся за стол переговоров и разговаривают, чтобы учтены были интересы всех Алексей Васильчук.

Он отметил, что некоторые сложности из-за новых требований возникнут — людям в масках будет работать тяжело. При этом другие россияне оказались в таких же условиях — не только персоналу общепита нужно носить средства защиты, но и каждому человеку.

«У нас другого выбора нет, мы понимаем, что безопасность граждан — это важно», — подчеркнул Васильчук.

Несмотря на трудности, эти меры помогут рестораторам улучшить свое положение, уверен ресторатор. Он отметил, что в нынешней ситуации «его уже невозможно ухудшить — можно только улучшить».

Многие обанкротятся

Декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уверен, что новые рекомендации Роспотребнадзора не помогут рестораторам.

Если разрешат открыться, арендодатель скажет, чтобы вы открывались. А доставка денег не принесет. Поэтому некоторые люди сейчас считают, что можно не открываться, а обанкротиться и съезжать, как-то решать проблемы со своим бизнесом Игорь Бухаров.

Несмотря на открытие кафе и ресторанов, финансовая ситуация заведений вряд ли улучшится. Бухаров отметил, что многие рестораторы уже сейчас раздумывают над закрытием своего кафе, бара или ресторана. За время работы исключительно на доставке они практически ничего не заработали.

«Когда вам из каждого утюга рассказывают, что вы завтра умрете, если куда-то пойдете, люди ходить никуда не будут. Потребительское поведение у нас изменится. Нас ждет примерно год-полтора выяснения отношений кто, кому и чего должен. Все должны реструктуризировать свои долги, договориться, как работать по-новой. По опыту который был в 1998, 2008 и 2014 годах, это так», — пояснил собеседник в разговоре с «360».

Он уверен, что новым правилам можно следовать можно, однако возникает вопрос к контрольно-надзорной деятельности — как ее будут осуществлять. Бухаров отметил, что в документе есть несколько спорных моментов, которые требуют разъяснения.

«Сегодня есть такое понятие „мониторинг“, которое подразумевает под собой появления на предприятии без согласования с прокуратурой. Грубо говоря, это внеплановая проверка. За мониторинг будут штрафовать, что противоречит законодательству», — пояснил он.

Бухаров отметил, что Федерация рестораторов ведет переговоры с Роспотребнадзором. Они выступают за то, «чтобы контроль и надзор на три года закрыли, как при кризисе — малые предприятия чтобы не трогали».