Пенсии по инвалидности будут назначать автоматически

Пенсии по инвалидности в России с 2022 года будут назначать в беззаявительном порядке. Законопроект об этом в третьем чтении в ходе пленарного заседания во вторник приняла Госдума, сообщило РИА «Новости».

Информация будет автоматически направляться в ПФР после внесения в федеральный реестр инвалидов. Ее будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. После этого человека известят о назначении пенсии.

Пенсия по инвалидности будет зачисляться на банковский счет, реквизиты которого будут размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Согласие на это можно подать через портал госуслуг.

А еще законопроект предполагает презумпцию согласия на увеличение пенсии. Писать отдельное заявление для получения дополнительных выплат не придется.

Также на портале госуслуг раз в три года людей будут информировать о предполагаемом размере пенсии по старости — с 40 лет для женщин и с 45 лет для мужчин.

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии.