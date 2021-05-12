ЦБ назвал самые популярные регионы РФ для ипотеки

Москва возглавила список российских регионов, где в марте 2021 года выдали больше всего ипотечных кредитов. На втором месте оказалось Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург.

Рейтинг составили в Центробанке, сообщил сайт Ura.Ru в своем Telegram-канале. В него вошли самые популярные субъекты РФ для ипотеки.

В первый весенний месяц 2021 года в Москве выдали 13,2 тысячи ипотечных кредитов. В Московской области — 10,2 тысячи, а в Северной столице — 8,4 тысячи.

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по этому показателю с 7,4 тысячи выданных ипотек. Следом за ней идет Свердловская область, где в марте кредит на покупку жилья взяли в 6,4 тысячи случаев.

Аналогичный показатель у Башкирии, в Татарстане выдали 6,3 тысячи ипотечных кредитов. В Краснодарском крае — 5,8 тысячи, а в Новосибирской и Челябинской областях — по пять тысяч.

Ранее эксперты предупредили, что цены на столичное жилье летом не упадут. Недвижимость в Москве подорожает примерно на 10%. Рост прогнозируют как на первичном, так и на вторичном рынке.