Цены на недвижимость в Москве не упадут летом. Эксперты предсказывают рост стоимости квартир на 10% как на вторичном, так и на первичном рынках. От подорожания не спасет отмена льготной ипотеки.

Совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова в беседе с «Российской газетой» отметила, что причиной повышения стоимости недвижимости Москве станет рост цен на стройматериалы, такие как бетон и металл.

По мнению генерального директора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова, стоимость первичного жилья, наоборот, упадет на 5%. А вот вторичная недвижимость дешевле не станет. Это связано с сокращением количества объектов на продажу. Специалист отметил, что сейчас готовые квартиры продаются на пределе возможных цен.

«Особенно на этом фоне подорожали „однушки“. Думаю, что двухкомнатные квартиры могут вырасти на 5%, а трехкомнатные — на 2-3%. Оговорюсь, при условии, что ситуация в стране и экономике кардинально не изменится», — отметил Летенков.

Застройщики, по мнению владелицы агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, могут предложить москвичам при покупке квартиры в строящем доме различные акции. Например, машино-место в подарок или субсидирование процентных ставок по ипотеке. Также может появиться возможность купить квартиру в новостройке в рассрочку от трех до пяти лет без переплат.