Общество 27 марта 2023, 11:18 Опрос о референдуме по переименованию Волгограда в Сталинград стартовал в городе-герое Совет ветеранов Волгограда: жители участвуют в опросе о переименовании города в Сталинград РИА «Новости»

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В Волгограде по инициативе ветеранов стартовало проведение опросов о возможном референдуме по переименованию города-героя в Сталинград. Об этом сообщил ТАСС глава городского совета ветеранов Александр Струков.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение», — заявил Струков.

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По словам ветерана, опрос продлится до конца недели. По его итогам примут решение о референдуме, в ходе которого жители согласятся или выскажутся против переименования города в Сталинград.

Волгоград носил название Сталинград с 1925 по 1961 год. Ранее город на Волге назывался Царицын. В Сталинград сейчас его временно переименовывают в День Победы и другие памятные даты.

Ранее правительство России приравняло обладателей знака отличия «Житель осажденного Сталинграда» к категории ветеранов Великой Отечественной войны.