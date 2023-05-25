25 мая 2023, 15:13
Редкие орхидеи распустились в «Аптекарском огороде» в Москве
Редкие орхидеи распустились под открытым небом «Аптекарского огорода» в Москве
В Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) «Аптекарский огород» распустились редкие краснокнижные орхидеи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Кураторы „Аптекарского огорода“ ездили за этими уникальными растениями в опасные экспедиции по Средней полосе России», — подчеркнули в саду.
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Цветы растут в первом в стране «Садике орхидей». Также их выставили на экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».
В коллекции «садика» 37 наименований этих растений. Среди них: сорта из Европы, Азии и Северной Америки. Растения высадили в ландшафтную композицию. Она имитирует карстовые воронки с обнажениями известняка. Это создает наилучший микроклимат и разную влажность почвы для нежнейших орхидей, индивидуально для каждого вида.
Увидеть цветы и почувствовать их аромат можно по адресу: Проспект Мира, 26/1. Экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Приобрести билеты для посещения можно на сайте.
Также каждой весной в «Аптекарском огороде» проходит фестиваль цветов.
Цветы
Москва 2023
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