Москва 03 апреля 2023, 17:30 Весенний фестиваль цветов открылся в Аптекарском огороде

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На этой неделе в Аптекарском огороде в Москве распустились десятки первоцветов. О весеннем фестивале цветов сообщили на сайте ОТР.

Активнее всего в московском ботаническом саду цветут подснежники, которые служат пищей для проснувшихся насекомых. Также в саду распустились цикламены, крокусы и пролеска.

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Отмечается, что в скором времени москвичи смогут полюбоваться цветением сакуры и магнолий, которые пережили морозы благодаря особому уходу.