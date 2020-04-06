Ребенок по имени Ковид из Новокузнецка оказался шуткой на 1 апреля

СМИ приняли первоапрельскую шутку о ребенке по имени Ковид в Кемеровской области за реальную историю. А стоило всего лишь дочитать новость до конца. Пошутить на хайповой теме решил редактор издания «Кузпресс».

«Дело в том, что мне предоставили эту информацию, я проверить ее однозначно не мог. Но в ЗАГСах сказали, что зарегистрированного нет такого случая», — рассказал «360» редактор по имени Сергей.

В новости редактор написал, что семейная пара из Новокузнецка решила назвать сына Ковидом, потому что это имя звучит оригинально и имеет сильную энергетику, ведь вирус «уже покорил полмира». То, что это шутка, в «Кузпрессе», на самом деле, не скрывали.

Источник фото: «Кузпресс»

Несмотря на внушительное количество просмотров, несколько дней новость о ребенке по имени Ковид не привлекала внимания. Все изменилось 6 апреля, когда на статью обратила внимание журналистка из Ura.ru, а вслед за ней и десятки федеральных СМИ.

«360» связался с журналисткой, и она призналась, что просто не заметила указания на 1 апреля. Теперь она надеется, что начальство не обойдется с ней слишком строго.

Пока что в России неизвестно о детях по имени Ковид. Зато коронавирус вдохновил уже нескольких родителей в Индии. Девочек там называют Короной, а мальчиков — Ковидом.