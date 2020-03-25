Девочку из Индии назвали в честь коронавируса

Эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но точно надолго останется в истории человечества. Ведь в честь нее уже начали называть детей. Например, малышка из Индии получила имя Корона.

Как сообщила газета Deccan Herald, Короной стала девочка из индийского штата Уттар Прадеш. Дядя новорожденной Нитеш Трипати объяснил выбор семьи. Он подчеркнул, что он и его родные понимают опасность вируса. Однако, по их мнению, вирус сплотил человечество и заставил многих перейти к полезным для здоровья привычкам.

«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заявил Трипати.

Корона появилась на свет за несколько часов до введения комендантского часа в Индии. Он начал действовать 22 марта. Издание уточнило, что сама малышка и ее мама здоровы. В скором времени их выпишут из больницы.

Ранее жительница Екатеринбурга рассказала о сложившейся в связи с коронавирусом ситуации в Индии. По словам Полины Мудровой, она находится в 120 километров от Нью-Дели в городе Вриндаван. После закрытия границ начались гонения на иностранцев.