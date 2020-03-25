Девочку из Индии назвали в честь коронавируса
Как сообщила газета Deccan Herald, Короной стала девочка из индийского штата Уттар Прадеш. Дядя новорожденной Нитеш Трипати объяснил выбор семьи. Он подчеркнул, что он и его родные понимают опасность вируса. Однако, по их мнению, вирус сплотил человечество и заставил многих перейти к полезным для здоровья привычкам.
«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заявил Трипати.
Корона появилась на свет за несколько часов до введения комендантского часа в Индии. Он начал действовать 22 марта. Издание уточнило, что сама малышка и ее мама здоровы. В скором времени их выпишут из больницы.
Ранее жительница Екатеринбурга рассказала о сложившейся в связи с коронавирусом ситуации в Индии. По словам Полины Мудровой, она находится в 120 километров от Нью-Дели в городе Вриндаван. После закрытия границ начались гонения на иностранцев.