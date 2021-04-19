Ребенок ожил по дороге в морг в Гане

В городе Болгатанга на севере Ганы девятилетний мальчик очнулся после того, как врачи констатировали смерть. Ребенок чихнул и кашлянул по дороге в морг.

Сотрудник морга Алхасса Азааре Дэниел рассказал в эфире радио Dreamz FM о невероятном случае в его практике, сообщило издание Pulse.

Однажды его вызвали в детское отделение, чтобы забрать тело маленького мальчика. Он завернул ребенка, положил на каталку и повез в морг. Подходя к моргу, мужчина услышал, как маленький мальчик кашляет и чихает.

«Я тут же остановился, осторожно взял его на плечо и понес обратно в отделение. Медсестры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошел к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик не умер. Они были удивлены», — рассказал он.

Медработники, объявившие мальчика мертвым, сразу осмотрели ребенка и выписали новое лечение. Сразу после выздоровления мальчика выписали из больницы.

В конце марта британец Льюис Робертс очнулся за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения.