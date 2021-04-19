Ребенок ожил по дороге в морг в Гане
В городе Болгатанга на севере Ганы девятилетний мальчик очнулся после того, как врачи констатировали смерть. Ребенок чихнул и кашлянул по дороге в морг.
Сотрудник морга Алхасса Азааре Дэниел рассказал в эфире радио Dreamz FM о невероятном случае в его практике, сообщило издание Pulse.
Однажды его вызвали в детское отделение, чтобы забрать тело маленького мальчика. Он завернул ребенка, положил на каталку и повез в морг. Подходя к моргу, мужчина услышал, как маленький мальчик кашляет и чихает.
«Я тут же остановился, осторожно взял его на плечо и понес обратно в отделение. Медсестры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошел к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик не умер. Они были удивлены», — рассказал он.
Медработники, объявившие мальчика мертвым, сразу осмотрели ребенка и выписали новое лечение. Сразу после выздоровления мальчика выписали из больницы.
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