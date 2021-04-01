Англичанин «ожил» за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения
Льюис Робертс из английского города Лик очнулся за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения. Случиться чуду помогло решение родителей пожертвовать его органы на спасение других людей.
В середине марта 18-летний Льюис Робертс попал под машину, его госпитализировали с серьезной травмой головы. После операции парень впал в кому, сообщило издание The Sun.
Спустя четыре дня после аварии, 17 марта, врачи больницы сообщили родителям, что их сын не очнется, они больше ничего не могут сделать для улучшения его состояния и констатировали смерть головного мозга. Медики предложили родственникам пожертвовать его органы на спасение жизней семи другим пациентам, которые нуждаются в пересадке.
Однако за несколько часов до операции парень начал дышать самостоятельно. К 1 апреля Льюис начал регаировать на боелвые тесты, самостоятельно поворачивать голову и двигать конечностями. Он моргает и шевелит губами.
Сейчас семья собирает деньги на его лечение и реабилитацию. Уже собрано 1,8 тысячи фунтов.