Ребенку заклеили скотчем рот в детском саду Биробиджана

Воспитательница детского сада в Биробиджане в Еврейском автономном округе в наказание заклеила скотчем рот пятилетнего мальчика. Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Как стало известно порталу «Регион.Online», малыш сам рассказал о случившемся родительнице. Сообщается, что воспитательница, узнав о начавшейся проверке, уволилась по собственному желанию.

«По факту информации о факте ненадлежащего обращения с ребенком проводится проверка для установления всех деталей инцидента. По результатам работы следователями будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мэр Биробиджана поручил организовать в детском саду служебную проверку. По его мнению, подобная ситуация недопустима, но и неоднозначна.

«Кто-то из детей подтверждает, что воспитатель повышала голос на ребенка и заклеивала ему рот скотчем, но другие эту информацию не подтверждают. Поэтому, чтобы не быть голословными, я поставил задачу организовать служебную проверку», — прокомментировал Головатый.

В конце декабря минувшего года началась проверка в школе № 37 в Воложе Волгоградской области после того, как стало известно об учительнице, которая заклеила скотчем рот второклассника.