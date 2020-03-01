    01 марта 2020, 04:39

    Ребенку заклеили скотчем рот в детском саду Биробиджана

    Анастасия Кукова

    Воспитательница детского сада в Биробиджане в Еврейском автономном округе в наказание заклеила скотчем рот пятилетнего мальчика. Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.
    Ребенку заклеили скотчем рот в детском саду Биробиджана

    Как стало известно порталу «Регион.Online», малыш сам рассказал о случившемся родительнице. Сообщается, что воспитательница, узнав о начавшейся проверке, уволилась по собственному желанию.

    «По факту информации о факте ненадлежащего обращения с ребенком проводится проверка для установления всех деталей инцидента. По результатам работы следователями будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу в пресс-службе регионального Следственного комитета.

    Мэр Биробиджана поручил организовать в детском саду служебную проверку. По его мнению, подобная ситуация недопустима, но и неоднозначна.

    «Кто-то из детей подтверждает, что воспитатель повышала голос на ребенка и заклеивала ему рот скотчем, но другие эту информацию не подтверждают. Поэтому, чтобы не быть голословными, я поставил задачу организовать служебную проверку», — прокомментировал Головатый.

    В конце декабря минувшего года началась проверка в школе № 37 в Воложе Волгоградской области после того, как стало известно об учительнице, которая заклеила скотчем рот второклассника.