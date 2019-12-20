Учитель из Волжского заклеил рот второклашке. Проверка уже началась

Волжская школа № 37 начала проверку после публикаций в СМИ о том, что учитель заклеил второкласснику рот скотчем. В Министерстве образования Волгоградской области призвали дождаться результатов проверки.

«По информации руководства школы, проверка этого факта проводится. Пока это вся информация. Нужно опросить учеников, родителей, педагога, провести педсовет. Сейчас выясняется, имел ли место факт», — сказали «360» в Минобразования.

В школе № 37 в Волжском подтвердили проведение проверки. Учитель, о котором шла речь, ушел на больничный.

Сейчас идет служебное расследование по данному факту. Учитель не уволен, учитель на больничном представитель школы-гимназии № 37.

О скандальном случае сообщил «Блокнот Волжский» со ссылкой на личные источники. По информации издания, 18 декабря, во время урока, учитель начальных классов заклеил рот скотчем семерым ученикам 2 «Г» класса.

По данным сайта, сначала учительница предупредила, что из-за шума будет вынуждена заклеить рот скотчем, а потом, поскольку крики не прекратились, исполнила свою угрозу.