Ребенка заметили сидящим в разрушенной квартире в Ногинске. Вот что с ним было дальше

В Ногинске, где в одном из домов взорвался газ, из разрушенной квартиры достали девочку. Спасатель поднялся к ней по лестнице, схватил и аккуратно спустил на землю. Этот момент попал на видео.

На кадрах, размещенных в социальных сетях видно, как девочку опускают медленно на землю. На видео также можно разглядеть полностью разрушенную квартиру, от которой остались только две голые стены. На асфальте разбросаны вещи, мебель, куски бетона и стекла.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, взрывная волна разрушила восемь квартир. Кроме этого, в соседних домах и ближайших машинах выбиты стекла. СК сообщил, что погибли два человека — мужчина и женщина, сообщили в СКР, но власти Подмосковья это не подтверждают.. Среди пострадавших числятся два ребенка.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельной многоэтажке в Ногинске. В результате в одном из подъездов обрушились квартиры со второго по четвертый этаж. Причины взрыва выясняются. На месте работают спасатели. Следственный комитет открыл уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку после взрыва газа.