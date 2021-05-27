Мальчик в Москве упал в горячий асфальт и получил ожоги

Девятилетний мальчик неудачно покатался на роликах на Сахалинской улице в Москве. Он упал прямо на горячий асфальт, который только что уложили дорожные рабочие. Ребенок получил ожоги. Его мать Оксана рассказала «360» о состоянии сына.

По словам собеседницы, кататься во дворе на роликах у них невозможно, поэтому мальчик уехал за дом. По дороге назад он упал на свежеуложенный горячий асфальт — дорожники, по ее словам, не огородили опасный участок.

«Врачи наложили повязки и лекарство [на ожоги] до понедельника. В понедельник их будут менять. <…> Он когда вставал [с горячего асфальта], несколько раз облокотился на тыльную сторону ладони и тем самым прожег себе хорошо руку. Может потребоваться операция на руку», — поделилась Оксана.

Собеседница добавила, что сейчас находится в растерянности. Она призналась, что не любит жаловаться, но в полицию после случившегося обратиться все же пришлось. Женщина подчеркнула, что дорожные рабочие, которые в тот момент были рядом, не помогли мальчику быстро подняться с раскаленного асфальта.