РБК: российские власти задумались о наказании перевозчиков санкционки

По данным издания, этот вопрос обсуждали на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко на прошлой неделе.

Источник в правительстве заявил, что данная тема стоит на повестке дня в Минтрасе, Минсельхозе, Россельхознадзоре и Федеральной таможенной службе (ФТС).

Представитель Абрамченко подтвердил, что совещание действительно было. Однако раскрывать подробности отказался. Так же отреагировали в пресс-службе Россельхознадзора. Минтранс комментарии давать не стал. Запрос направлен в Минсельхоз и ФТС.

Россия ввела запрет на ввоз продуктов из Евросоюза, Австралии, Канады и других стран в августе 2014-го. Это стало ответом на антироссийские санкции после присоединения Крыма. Так, из ряда государств не разрешено ввозить молочку, сыры, овощи, фрукты, некоторые виды мяса, рыбу и морепродукты. Эмбарго действительно до 31 декабря 2020 года.

Из-за сложившейся ситуации России начала восстанавливать свое сельское хозяйство и налаживать производство определенных продуктов. Например, к концу года в подмосковном Дмитрове построят завод, где будут делать сыры и молочную продукцию.