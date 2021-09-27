Спортсмены попали в нефтяное пятно во время заплыва рядом с Геленджиком

Участники соревнований по плаванию, которые проходили рядом с Геленджиком в Краснодарском крае, совершили заплыв в Черном море и попали там в масляное пятно. Они обратились к общественности с просьбой повлиять на ситуацию.

Спортивное мероприятие Swimcup 21 прошло в поселке Кабардинка под Геленджиком. Участники в море измазались мазутом и наглотались нефти, написал «Блокнот». По словам одной из пловчих, после выхода на сушу она даже не могла открыть глаза и расчесать волосы.

«Мы плавали по Черному морю километр. И мы похожи на свинок. Мы все чернеющие, и не знаю, сможем ли мы потом отмыть вещи. И насколько это опасно для птиц и животных, которые в воде. И наглотались, конечно, это ужасающе», — заявили спортсменки в своем видеообращении, которое появилось на YouTube.

За несколько дней до турнира Росприроднадзор сообщал, что неизвестные откачивали нефтепродукты с выброшенного на берег корабля Rio. Именно рядом с ним проходили соревнования. Тогда при проведении работ был зафиксирован ряд нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщил «Царьград».