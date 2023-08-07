Общество 07 августа 2023, 14:17 Маткапитал предложили разрешить тратить на ремонт Депутат Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на ремонт в квартире Unsplash

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Необходимо разрешить россиянам тратить материнский капитал на ремонт в квартирах. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Парламентарий подготовила законопроект и написала обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу. Обращение к главе кабмина она тоже выложила в Telegram-канале.

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Лантратова указала в письме, что россияне не раз обращались к ней с предложением разрешить использовать маткапитал для ремонта постоянного места жительства. Президент России Владимир Путин отмечал летом 2021 года, что эта инициатива нуждается в рассмотрении и проработке, напомнила депутат.

«Наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. Так, по данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года», — процитировали парламентария «Известия».

По словам Лантратовой, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на товары для ремонта. Ожидается, что в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья стоимость увеличится на 10-15% к концу текущего года, отметила депутат.

Автор инициативы добавила, что 20,7%, то есть 550 миллиардов рублей из средств маткапитала не используют целевым образом. Из-за этого растут расходы на их индексацию, обратила внимание парламентарий. По итогам 2022 года на эти цели направили около 96,2 миллиарда рублей, заключила Лантратова.

Депутат уже предлагала разрешить использовать средства из маткапитала в качестве банковского вклада. Парламентарий указывала, что часть получателей такой поддержки не находит подходящего варианта для использования этих денег среди нынешних.