19 мая 2023, 11:53
Разрешение сбивать беспилотники призвали дать не только силовикам, но и владельцам частных домов
Депутат Колунов призвал разрешить гражданам сбивать беспилотники на территории их участков
В России следует разрешить жителям сбивать беспилотники, залетевшие на территорию их участков и индивидуальных домов. Это обеспечит безопасность и защитит частную жизнь, заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
«Квадрокоптеры не должны летать над участками и индивидуальными жилыми домами без согласия их собственников», — сказал он.
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Парламентарий объяснил, что это не только небезопасно, но и нарушает неприкосновенность частной жизни. Он призвал регламентировать высоту пролета дронов над жилыми постройками и разрешить владельцам домов в случае нарушения сбивать квадрокоптеры как антидроновым оружием, так и подручными средствами без возмещения стоимости аппарата.
«В случае нарушения границ и высоты полета необходимо разрешить владельцам участков сбивать квадрокоптеры. Считаю, данное предложение необходимо обсудить в Госдуме», — призвал Сергей Колунов.
Нижняя палата парламента 18 мая рассмотрела в первом чтении законопроект, который разрешит силовикам и организациям ведомственной охраны останавливать любые беспилотники в зоне своей ответственности, в том числе в воде и на земле.
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