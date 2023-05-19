Эксклюзив 19 мая 2023, 11:53 Разрешение сбивать беспилотники призвали дать не только силовикам, но и владельцам частных домов Депутат Колунов призвал разрешить гражданам сбивать беспилотники на территории их участков Unsplash

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В России следует разрешить жителям сбивать беспилотники, залетевшие на территорию их участков и индивидуальных домов. Это обеспечит безопасность и защитит частную жизнь, заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«Квадрокоптеры не должны летать над участками и индивидуальными жилыми домами без согласия их собственников», — сказал он.

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Парламентарий объяснил, что это не только небезопасно, но и нарушает неприкосновенность частной жизни. Он призвал регламентировать высоту пролета дронов над жилыми постройками и разрешить владельцам домов в случае нарушения сбивать квадрокоптеры как антидроновым оружием, так и подручными средствами без возмещения стоимости аппарата.

«В случае нарушения границ и высоты полета необходимо разрешить владельцам участков сбивать квадрокоптеры. Считаю, данное предложение необходимо обсудить в Госдуме», — призвал Сергей Колунов.

Нижняя палата парламента 18 мая рассмотрела в первом чтении законопроект, который разрешит силовикам и организациям ведомственной охраны останавливать любые беспилотники в зоне своей ответственности, в том числе в воде и на земле.