Власть 18 мая 2023, 15:09 Законопроект о праве российских силовиков пресекать движение БПЛА одобрили в первом чтении Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве силовиков пресекать движение БПЛА РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект, который позволит сотрудникам силовых ведомств пресекать движение любых беспилотников в зоне ответственности. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

«В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле», — уточнили в Госдуме.

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Соавтором законопроекта выступил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он напомнил, что в 2019 году подготовили и приняли закон, который разрешил пресекать представляющие угрозы полеты БПЛА над критической инфраструктурой, важными гособъектами и в местах массового скопления людей.

Депутат отметил, что эти требования продемонстрировали эффективность. Однако техника не стоит на месте, и с момента принятия закона появились беспилотники, действующие не только в воздухе, пояснил парламентарий.

«И на новые угрозы необходимо реагировать», — заключил Пискарев.

Ранее глава компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян объяснил, почему в России продажи дронов выросли в 20 раз. Граждане скупают технику и отправляют ее на фронт в помощь участникам спецоперации, сообщил специалист.