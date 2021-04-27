Разработчики «Спутник V» назвали политическими причины отказа Бразилии от российской вакцины
Российские разработчики вакцины «Спутник V» назвали предполагаемую причину, почему Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не дало разрешение на ввоз в страну препарата. Они считают, что в этом замешена политика.
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины „Спутник V“, к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», — сообщили в официальном Twitter-аккаунте разработчики.
Они напомнили, что в прошлом году США пыталась воспрепятствовать приобретению Бразилией российского препарата.
Ранее бразильские власти признали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране. Однако национальное агентство санитарного надзора страны Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Разрешения добивались губернаторы 14 штатов Бразилии с начала апреля.