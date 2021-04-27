В Бразилии одобрили производство «Спутника V»

Бразильские власти признали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране.

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием „Гам-КОВИД-ВАК“», — привело РИА «Новости» сообщение на сайте министерства.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, число случаев заражения коронавирусом в стране выросло за прошедшие сутки на 28,6 тысячи.

«Спутник V» уже одобрили в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Этот показатель превышает данные, ранее размещенные медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили в РФПИ и НИЦ Гамалеи.

На фоне тяжелой ситуации с COVID-19 Индия получит российскую вакцину «Спутник V». Поставки осуществит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Первые дозы должны поступить 1 мая.