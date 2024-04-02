Общество 02 апреля 2024, 04:33 Разработчик софта «МойОфис» стал убыточным после снижения выручки Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку и получил убыток в 2023 году Freepik

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Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после того, как снизил выручку на 44% в 2023 году. Об этом сообщило РБК.

Согласно финансовой отчетности компании, по итогам прошлого года выручка организации уменьшилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом, составив 1,9 миллиарда рублей. В итоге «Новые облачные технологии» получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей.

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До этого компания была несколько лет убыточной, но годом ранее смогла получить чистую прибыль размером 386,5 миллиона рублей.

НОТ занимается разработкой офисных решений. Организацию создали в 2013 году. Среди ее продуктов — платформы «Текст», «Документы», «Почта», «Презентация», «Таблица», «Контакты», «Календарь», цифровое рабочее пространство Squadus и корпоративная почта Mailion.

Ранее стало известно, что чистый убыток автомобильного завода «Москвич» увеличился в 3,6 раза. В итоге производственная площадка Renault нарастила чистый убыток до 8,6 миллиарда рублей.