Москва 22 февраля 2024, 15:40 Чистый убыток автозавода «Москвич» за год вырос в 3,6 раза Чистый убыток автозавода «Москвич» за год достиг 8,6 миллиарда рублей РИА «Новости»

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В прошлом году убыток автозавода «Москвич» увеличился в 3,6 раза. Таким образом, бывшая производственная площадка Renault нарастила чистый убыток до 8,6 миллиарда рублей (по Российскому стандарту бухгалтерского учета), сообщил «Интерфакс».

По данным издания, доход компании возрос на 38,9% — до 59,2 миллиарда рублей, себестоимость продаж — на 59,2% — до 57,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль превысила 1,6 миллиарда рублей, упав на 74,6%.

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Общая задолженность предприятия за 2023 год выросла в два с половиной раза, достигнув 42,6 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства увеличились до семи миллиардов рублей, в том числе за счет роста на пять миллиардов рублей показателя долгосрочных заемных средств. Краткосрочные обязательства увеличились до 35,6 миллиарда рублей.

За 2023 год предприятию удалось привлечь более 19 миллиардов рублей краткосрочных заемных средств и увеличить кредиторский долг примерно до 24 миллиардов рублей.

Ранее директор автозавода Олег Масляков назвал сроки выпуска нового кроссовера «Москвич 8». Автомобиль презентуют в конце 2024 года.