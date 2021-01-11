Названы пять вакансий в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей

«Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок», — процитировал экспертов сервиса портал «Ридус».

Помимо прочего, достойную зарплату получают IT-специалисты. Этим специалистам платят от 150 тысяч рублей. Нередко требуются работники, которые могут оптимизировать загрузку веб-страниц, владеют аналитикой и умеют разрабатывать код Frontend части проекта. Еще необходимо хорошее знание английского языка.

Также неплохо оплачивается труд репетиторов по английскому языку. Частные преподаватели этой дисциплины может получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от числа занятий с учениками. Кроме того, в рейтинге есть работа мастера по ремонту квартир. Размер зарплаты начинается с отметки 160 тысяч рублей. Работник должен заниматься малярными и плиточными работами, выполнять косметический ремонт и другое.

Последней в списке стала вакансия ведущего бизнес-аналитика. Специалисту необходимо иметь опыт работы от одного года. Оплата труда составляет примерно 150 тысяч рублей.